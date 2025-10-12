Аршавин отреагировал на слова Глушенкова, что Радимов лучше него разбирается в футболе

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал слова нападающего санкт-петербургской команды Максима Глушенкова, сказавшего, что экс-игрок сине-бело-голубых Владислав Радимов разбирается в футболе лучше него.

«У меня нет конфликта с Глушенковым. Естественно, Максим сказал, что Радимов лучше меня разбирается в футболе, он же его выбрал лучшим игроком матча. А так, конечно, я лучше Радимова разбираюсь в футболе», — приводит слова Аршавина Sport24.

Напомним, Аршавин признал лучшим футболистом матча 9-го тура Мир РПЛ с «Краснодаром» (2:0) Луиса Энрике, несмотря на гол и ассист Глушенкова в этой встрече. В следующем матче с «Оренбургом» (5:2) нападающий сделал покер, после чего Радимов признал его лучшим игроком встречи. После этого Глушенков сказал, что Радимов лучше разбирается в футболе, чем Аршавин.

