Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»

Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»
Комментарии

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, подтвердил, что итальянский специалист готов вернуться в стан красно-белых. Ранее журналист Микеле Антонов в телеграм-канале сообщил, что Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Деяна Станковича.

«Да, Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Станковича», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

53-летний специалист занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством Ваноли московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Торино», который он покинул минувшим летом.

