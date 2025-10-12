Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»

Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы бывшего главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли, подтвердил, что итальянский специалист готов вернуться в стан красно-белых. Ранее журналист Микеле Антонов в телеграм-канале сообщил, что Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Деяна Станковича.

«Да, Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Станковича», — сказал Д’Амико в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

53-летний специалист занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством Ваноли московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Торино», который он покинул минувшим летом.

Материалы по теме «Спартак» поздравил Никиту Симоняна с 99-летием

Как появился «Спартак»: