«Локомотив» разгромил сборную Боливии, которая сыграет с Россией во вторник — источник

«Локомотив» со счётом 3:0 победил сборную Боливии, которая сыграет с российской национальной командой в товарищеском матче (14 октября). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

По информации источника, встреча длилась 45 минут. В составе железнодорожников голами отметились Жерзино Ньямси, Данила Годяев и Сергей Пиняев, вышедший на поле впервые с начала августа.

Подчёркивается, что сборная Боливии играла с «Локомотивом» смешанным составом: на поле вышли футболисты, не принимавшие участие в матче с Иорданией.

Игра между сборными России и Боливии пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Материалы по теме Григорян объяснил, как Боливии удалось победить Бразилию на фоне грядущего матча с Россией

Как сборная России играет при Карпине: