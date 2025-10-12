Тонали — об Эспозито: он по праву получает такую похвалу

25-летний полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Италии Сандро Тонали высказался о 20-летнем нападающем «Интера» Франческо Эспозито после его дебютного гола за сборную.

«Он это заслужил. Если игрок приезжает в сборную и выкладывается на 100%, забивая гол, то он по праву получает такую похвалу. От этого никуда не деться, он талантлив, и у него правильный настрой. Некоторые игроки только начинают свой путь в футболе, но они знают, что делают, и им не нужно, чтобы их вели за руку. Сегодня мы играли хорошо практически все 90 минут, уверенно и смело», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.

Сборная Италии в матче отбора на чемпионат мира — 2026 обыграла эстонцев (3:1). Третий мяч итальянцев в этой встрече на счету Эспозито.