Тонали — об Эспозито: он по праву получает такую похвалу
25-летний полузащитник «Ньюкасл Юнайтед» и сборной Италии Сандро Тонали высказался о 20-летнем нападающем «Интера» Франческо Эспозито после его дебютного гола за сборную.
«Он это заслужил. Если игрок приезжает в сборную и выкладывается на 100%, забивая гол, то он по праву получает такую похвалу. От этого никуда не деться, он талантлив, и у него правильный настрой. Некоторые игроки только начинают свой путь в футболе, но они знают, что делают, и им не нужно, чтобы их вели за руку. Сегодня мы играли хорошо практически все 90 минут, уверенно и смело», — приводит слова футболиста Sky Sport Italia.
ЧМ-2026 — Европа . Группа I. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Эстония
Окончен
1 : 3
Италия
0:1 Кин – 5' 0:2 Ретеги – 38' 0:3 Эспозито – 74' 1:3 Саппинен – 76'
Сборная Италии в матче отбора на чемпионат мира — 2026 обыграла эстонцев (3:1). Третий мяч итальянцев в этой встрече на счету Эспозито.
Комментарии
