Игрок «Динамо» Глебов — о критике Ильи Мэддисона: ради бога

25-летний полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов высказался о критике российского видеоблогера Ильи Мэддисона в адрес клуба.

— Знаешь ли ты блогера Илью Мэддисона, который критично высказывается о «Динамо»?

— Не слышал про него, но кто-то мне в сборной сказал.

— Он гасит всех.

— Ради бога.

— Ознакомишься с его творчеством?

— Зачем это? — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После 11 сыгранных туров чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков. Сам игрок провёл все 11 матчей в нынешнем сезоне и не отметился результативными действиями.