Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Глебов интересен «Интеру» и «Аталанте» — журналист Конур

«Интер» и «Аталанта» входят в число клубов, интересующихся нападающим ЦСКА Кириллом Глебовым. Об этом сообщает журналист Экрем Конур на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, за 19-летним футболистом красно-синих также следят «Рома», «Ньюкасл», «Лейпциг», «Бенфика» и мадридский «Атлетико».

В нынешнем сезоне Глебов принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

