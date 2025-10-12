Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Фёдор Смолов ответил, когда объявит о завершении карьеры

Аудио-версия:
Комментарии

35-летний нападающий Фёдор Смолов рассказал, когда будет принимать решение о завершении карьеры футболиста.

— Ты ещё не объявлял о завершении карьеры. Будешь ли ты продолжать играть в футбол?
— Сложный вопрос. Думаю, ближе к зиме я точно буду понимать. Должно пройти время – я окончательно пойму, скучаю ли я по футболу и осталась ли какая-то недосказанность. Зимой будет окончательное решение объявлено, — сказал Смолов в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале BB Tennis.

Смолов начинал карьеру в футбольной школе «Сокола». В текущем сезоне Фёдор не выступает за профессиональные клубы, он играл за медиакоманду «БроукБойз» в Фонбет Кубке России, нападающий появился на поле дважды, забив два мяча и отдав одну результативную передачу. Ранее Смолов выступал за московское «Динамо», «Анжи», голландский «Фейеноорд», «Урал», «Краснодар», «Локомотив» и испанскую «Сельту».

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

