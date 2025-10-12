Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стойкович подал в отставку после матча сборной Сербии с Албанией

Стойкович подал в отставку после матча сборной Сербии с Албанией
Комментарии

60-летний специалист Драган Стойкович подал в отставку с должности главного тренера сборной Сербии после её проигрыша в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией (0:1). Об этом информирует пресс-служба Футбольного союза Сербии на своей странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

Временно сборную Сербии возглавит Зоран Миркович, работающий с молодёжной национальной командой страны.

Стойкович был назначен на должность главного тренера сборной Сербии в марте 2021 года. После пяти матчей квалификации к чемпионату мира 2026 года сербы набрали семь очков и занимают третье место в группе К.

Материалы по теме
Новый скандал в матче Сербии и Албании! Дошло до оскорбления гимна
Видео
Новый скандал в матче Сербии и Албании! Дошло до оскорбления гимна

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android