Стойкович подал в отставку после матча сборной Сербии с Албанией

60-летний специалист Драган Стойкович подал в отставку с должности главного тренера сборной Сербии после её проигрыша в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией (0:1). Об этом информирует пресс-служба Футбольного союза Сербии на своей странице в социальной сети X.

Временно сборную Сербии возглавит Зоран Миркович, работающий с молодёжной национальной командой страны.

Стойкович был назначен на должность главного тренера сборной Сербии в марте 2021 года. После пяти матчей квалификации к чемпионату мира 2026 года сербы набрали семь очков и занимают третье место в группе К.

