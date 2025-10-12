Константин Головской: футболисты «Спартака» не совсем соответствуют стилю команды

Бывший футболист «Спартака» Константин Головской раскритиковал нынешний стиль игры красно-белых. После 11 туров команда под руководством Деяна Станковича идёт шестой в таблице, набрав 18 очков.

«Честно говоря, современный «Спартак» потерял спартаковский стиль. Чем славился «Спартак»? И почему он являлся народной командой? За счёт своего стиля: короткий и средний пас, забегания и стенки. К сожалению, всё это пропало. Говорят, что в современном футболе такой стиль не пройдёт. Пройдёт! Посмотрите на «Барселону» и «Манчестер Сити», у которых это всё проходит. Нужен определённый подбор футболистов и тренировочный процесс, который сейчас не совсем соответствуют стилю «Спартака», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.