Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Головской: футболисты «Спартака» не совсем соответствуют стилю команды

Константин Головской: футболисты «Спартака» не совсем соответствуют стилю команды
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Константин Головской раскритиковал нынешний стиль игры красно-белых. После 11 туров команда под руководством Деяна Станковича идёт шестой в таблице, набрав 18 очков.

«Честно говоря, современный «Спартак» потерял спартаковский стиль. Чем славился «Спартак»? И почему он являлся народной командой? За счёт своего стиля: короткий и средний пас, забегания и стенки. К сожалению, всё это пропало. Говорят, что в современном футболе такой стиль не пройдёт. Пройдёт! Посмотрите на «Барселону» и «Манчестер Сити», у которых это всё проходит. Нужен определённый подбор футболистов и тренировочный процесс, который сейчас не совсем соответствуют стилю «Спартака», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android