Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Кутепов считает, что Станковичу нужно дать доработать в «Спартаке» до зимы

Кутепов считает, что Станковичу нужно дать доработать в «Спартаке» до зимы
Бывший защитник «Спартака» Илья Кутепов считает, что не следует сейчас увольнять главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«Сейчас лучше оставить Станковича. Потому что сейчас его уход не решит ситуацию. Тренеру нужно дать доработать до зимы», — приводит слова Кутепова «РИА Новости Спорт».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года. После 11 туров нынешнего сезона Мир РПЛ красно-белые набрали 18 очков и на текущий момент занимают шестое место. По результатам минувшего сезона чемпионата России команда Станковича расположилась на четвёртой строчке.

Как появился «Спартак»:

