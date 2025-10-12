Скидки
19:00 Мск
Сборная Франции выбирает нового капитана из-за травмы Мбаппе

Сборная Франции вынуждена выбирать нового капитана на матч отбора чемпионата мира — 2026 с Исландией, который состоится 13 октября в Рейкьявике, в связи с травмой Килиана Мбаппе. Предстоит сделать выбор из двух кандидатов, в числе которых вратарь «Милана» Мик Меньян и защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано, сообщает L’Equipe.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 4-й тур
13 октября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Исландия
Не начался
Франция
Мбаппе получил небольшую травму лодыжки, из-за которой ему пришлось пропустить тренировку в начале прошлой недели. Однако по мере приближения матча с Азербайджаном он вернулся в строй и накануне игры заявил о своём намерении принять в нём участие. Но нападающий не доиграл матч до конца, получив травму той же лодыжки. Считается, что травма несерьёзная, но он пропустит матч с Исландией.

