Сборная Франции выбирает нового капитана из-за травмы Мбаппе

Сборная Франции вынуждена выбирать нового капитана на матч отбора чемпионата мира — 2026 с Исландией, который состоится 13 октября в Рейкьявике, в связи с травмой Килиана Мбаппе. Предстоит сделать выбор из двух кандидатов, в числе которых вратарь «Милана» Мик Меньян и защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано, сообщает L’Equipe.

Мбаппе получил небольшую травму лодыжки, из-за которой ему пришлось пропустить тренировку в начале прошлой недели. Однако по мере приближения матча с Азербайджаном он вернулся в строй и накануне игры заявил о своём намерении принять в нём участие. Но нападающий не доиграл матч до конца, получив травму той же лодыжки. Считается, что травма несерьёзная, но он пропустит матч с Исландией.