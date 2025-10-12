Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» в восторге от Рашфорда и готова выкупить его у «МЮ» за £ 25+5 млн — The Sun

Аудио-версия:
«Барселона» в восторге от игры нападающего Маркуса Рашфорда и хочет превратить его аренду в полноценный трансфер. Об этом сообщает The Sun. Минувшим летом сине-гранатовые арендовали англичанина у «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, изначально каталонский клуб сомневался в целесообразности подписания контракта с Рашфордом. Однако на текущий момент в «Барселоне» удивлены возможностью приобрести нападающего по цене, которую они считают выгодной. Подчёркивается, что сине-гранатовым придётся заплатить манкунианцам £ 25 млн в качестве фиксированной суммы и ещё £ 5 млн они могут выплатить в виде бонусов.

В составе «Барселоны» Рашфорд сыграл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 40 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

