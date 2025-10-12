Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Головской рассказал, что нужно сделать «Спартаку», чтобы вернуть фирменный стиль

Бывший футболист «Спартака» Константин Головской поделился мнением, что нужно сделать красно-белым, чтобы вернуть фирменный стиль.

«Удивляет, что в «Спартаке» делают акцент только на иностранных тренерах. Из того «Спартака», который все любили, сейчас много ветеранов без работы или работают не в «Спартаке». К сожалению, традиции ушли, хотя я считаю, если вы хотите, чтобы «Спартак» играл в тот спартаковский футбол, надо назначить ребят из того «Спартака» в структуру клуба, и неважно, на какие должности. Они нужны, чтобы передавать спартаковский стиль. Возможно, в таком случае появится «Спартак», который мы все любили», — сказал Головской в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

