Защитник сборной Боливии Роча: матч с Россией исторический, мы должны выиграть

Защитник сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Йомар Роча заявил, что товарищеский матч с Россией станет историческим, а также отметил, что его национальная команда должна победить. Команды проведут первый очный матч в истории 14 октября на московской «ВТБ Арене», начало запланировано на 20:00.

«Для нас это исторический матч. Мы понимаем, что он может помочь нам расти как команде. Это будет сложная игра, но мы должны её выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА», — сказал Роча в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

10 октября сборная России обыграла Иран на «Волгоград Арене» со счётом 2:1.