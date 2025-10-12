Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Боливии Роча: матч с Россией исторический, мы должны выиграть

Комментарии

Защитник сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Йомар Роча заявил, что товарищеский матч с Россией станет историческим, а также отметил, что его национальная команда должна победить. Команды проведут первый очный матч в истории 14 октября на московской «ВТБ Арене», начало запланировано на 20:00.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
«Для нас это исторический матч. Мы понимаем, что он может помочь нам расти как команде. Это будет сложная игра, но мы должны её выиграть, чтобы подняться в рейтинге ФИФА», — сказал Роча в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

10 октября сборная России обыграла Иран на «Волгоград Арене» со счётом 2:1.

