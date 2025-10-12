Скидки
Самуэль Юмтити рассказал о желании стать тренером

Экс-защитник «Барселоны» и сборной Франции Самуэль Юмтити рассказал о своём желании стать тренером.

«Я принял решение уйти на пенсию полтора года назад, так что я уже подумал о том, что буду делать дальше. Это правда, что я всегда хотел стать тренером. Я хочу передать свои знания, это важно для меня. Я хочу быть тренером. Мне нужно брать на себя ответственность. Мне нужно учиться, потому что на самом деле одного факта, что ты был футболистом, недостаточно, чтобы стать хорошим тренером. Поэтому мне нужно учиться, и именно этим я собираюсь заниматься. Я надеюсь, что через несколько лет буду сидеть на скамейке запасных», — приводит слова футболиста TF1.

Юмтити выступал за «Лион», «Барселону», «Лечче» и «Лилль». В составе сборной Франции он провёл 31 матч и забил четыре мяча.

