Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Защитник сборной Боливии выделил в команде России Глушенкова

Защитник сборной Боливии выделил в команде России Глушенкова
Комментарии

Защитник «Акрона» и сборной Боливии Йомар Роча поделился мнением о сборной России и выделил в ней нападающего «Зенита» Максима Глушенкова.

«Я только недавно приехал в «Акрон» и пока что не очень хорошо знаю сборную России, но она показывает хороший уровень. Меня впечатлила ваша лига — она очень конкурентная. Этот матч поможет нам сильно вырасти. Не могу выделить кого-то конкретного, но мы играли против «Зенита», и мне понравился Максим Глушенков — хороший игрок», — сказал футболист в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Йомар Роча перешёл в «Акрон» в сентябре 2025 года и провёл в составе тольяттинцев один кубковый матч — с «Зенитом».

