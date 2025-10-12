Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Акрона» Роча рассказал, что у него спрашивают о России партнёры по сборной Боливии

Игрок «Акрона» Роча рассказал, что у него спрашивают о России партнёры по сборной Боливии
Защитник сборной Боливии и тольяттинского «Акрона» Йомар Роча рассказал, что у него спрашивают о России партнёры по национальной команде. Команды проведут первый очный матч в истории 14 октября на московском стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Меня спрашивали, какая Россия, как устроена российская лига. Я говорил только хорошее, потому что с момента моего приезда в «Акрон» меня приняли очень тепло, а сама лига — действительно конкурентная и сильная», — сказал Роча в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

10 октября сборная России обыграла Иран со счётом 2:1.

