«Балтика» разгромила медиакоманду «Матч ТВ» в товарищеском матче

Калининградская «Балтика» одержала крупную победу над медийной командой «Матч ТВ» в товарищеском матче. Встреча проходила в закрытом режиме на базе в Новогорске и завершилась со счётом 5:0.

Голы забили Максим Петров (13-я минута), Чинонсо Оффор (25), Илья Петров (44), Сергей Пряхин (48) и Кирилл Степанов (67).

Медиакоманда «Матч ТВ» впервые в истории сыграла с клубом Мир РПЛ.

«Балтика» под руководством Андрея Талалаева занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков в 11 турах. В следующем матче чемпионата России 19 октября калининградская команда сыграет в гостях с казанским «Рубином».