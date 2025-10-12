Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Барселона» видит замену для Левандовского в форварде из Ла Лиги — Sport.es

«Барселона» видит замену для Левандовского в форварде из Ла Лиги — Sport.es
«Барселона» рассматривает 21-летнего форварда «Леванте» Карла Эйонгу в качестве замены для 37-летнего нападающего Роберта Левандовского, с которым клуб не намерен продлевать контракт, заканчивающийся летом 2026 года. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, в каталонском клубе считают, что камерунский футболист способен составить конкуренцию Феррану Торресу. Несмотря на интерес «блауграны» к нападающему мадридского «Атлетико» Хулиану Альваресу, она ставит в приоритет именно кандидатуру Эйонга.

В нынешнем сезоне форвард «Леванте» принял участие в семи матчах Ла Лиги, в которых отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

