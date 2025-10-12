Защитник сборной Боливии высказался о разнице между результатами команды дома и в гостях

Защитник сборной Боливии и «Акрона» Йомар Роча высказался о форме латиноамериканской команды перед товарищеским матчем с Россией. Встреча состоится 14 октября на московской «ВТБ Арене», начало запланировано на 20:00.

— На своем поле Боливия обыгрывает Бразилию, Чили и других топ-соперников, а в гостях чаще всего проигрывает. Корректно ли назвать вас домашней командой и чем можешь объяснить такой перекос в результатах?

— Мы показываем, что можем играть и в гостях. Несколько дней назад мы победили Иорданию. Но мы двигаемся шаг за шагом, с большим уважением и скромностью, — сказал Роча в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.