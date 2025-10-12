Непомнящий: Симонян — выдающийся человек, на таких людей нужно равняться

Российский тренер Валерий Непомнящий поздравил легенду «Спартака» Никиту Симоняна с днём рождения. Сегодня, 12 октября, Симоняну исполнилось 99 лет.

«Конечно, я уже поздравил Симоняна. Скажу, что мы знакомы достаточно давно — условно с 1979 года. До этого я был о нём самого высокого мнения, хотя мне почти не удавалось видеть игры. Я жил в то время в Туркменистане, где не особо показывали футбол. Симонян — выдающийся человек! Я преклоняюсь перед его интеллектом, отношением к людям.

Конечно, он выдающийся футболист. И не обладая какими-то сверхданными от бога, он был лучшим бомбардиром и многократным чемпионом страны. И был вполне успешным тренером — и со «Спартаком», и с «Араратом» был чемпионом. Дай бог ему здоровья! На таких людей нужно равняться. Говорят, не сотвори себе кумира, тем не менее я очень счастлив, что знаком с ним», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.