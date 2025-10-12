Мбаппе: Роналду — номер один, пример для подражания. Мне повезло общаться с ним

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе назвал образцом для подражания бывшего форварда «сливочных» Криштиану Роналду, ныне играющего за «Аль-Наср».

«Криштиану Роналду всегда был для меня образцом для подражания и примером. Мне повезло общаться с ним. Он даёт мне советы и помогает. Криштиану — номер один. Эталон мадридского «Реала». Люди до сих пор думают и говорят о Роналду», — приводит слова Мбаппе Movistar.

Португальский нападающий выступал в составе «сливочных» с 2009 по 2018 год. В «Королевском клубе» Роналду четыре раза выиграл награду «Золотой мяч». За «Реал» футболист забил 450 голов в 438 матчах во всех турнирах.

