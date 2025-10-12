Скидки
Сычёв назвал самых ярких российских нападающих на сегодняшний день

Аудио-версия:
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычёв выразил несогласие с мнением, что сейчас мало ярких российских форвардов.

– Вам не кажется, что сейчас мало классных, ярких российских форвардов? Какой нападающий сейчас самый сильный, на ваш взгляд?
– Я не согласен, что нет классных и ярких форвардов. У нас есть много ярких ребят, и не только на позиции нападающего. Тюкавин, Сергеев, Гладышев, в «Крыльях Советов» есть очень перспективный Игнатенко. У нас большая обойма, нужно говорить о них, о том, что они стучатся в сборную. Я не вижу дефицита форвардов. Воробьёв своим трудом и талантом завоевал место не только в основе «Локомотива», но и в основе сборной. Мы все видим, что работа приносит плоды. Сейчас есть явный плюс в том, что можно наиграть молодых ребят в сборной, — приводит слова Сычёва «Матч ТВ».

Сычёв играл за сборную России с 2002 по 2010 год. За этот период нападающий принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и восемью результативными передачами.

Как сборная России играет при Карпине:

