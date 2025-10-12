Дешам ругался на игроков сборной Франции в перерыве матча с Азербайджаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, недовольный своими игроками, в перерыве отборочного матча чемпионата мира — 2026 Франция — Азербайджан (3:0) сильно ругался в раздевалке.

«Если Килиан в конце концов не сделает то, что всегда делает, мы не будем создавать им проблем, мы просто зайдём в тупик. Как только мы немного увеличиваем движение и скорость, это ставит их в затруднительное положение. В таком темпе они не устанут. И мы тоже. Вы должны сделать всё возможное, ребята! Лучше и вместе», — приводит слова специалиста, сказанные в раздевалке, RMC Sport.

Сборная Франции располагается на первом месте в турнирной таблице отборочной группы D, имея в своём активе девять очков после трёх сыгранных матчей.