Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дешам ругался на игроков сборной Франции в перерыве матча с Азербайджаном

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, недовольный своими игроками, в перерыве отборочного матча чемпионата мира — 2026 Франция — Азербайджан (3:0) сильно ругался в раздевалке.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

«Если Килиан в конце концов не сделает то, что всегда делает, мы не будем создавать им проблем, мы просто зайдём в тупик. Как только мы немного увеличиваем движение и скорость, это ставит их в затруднительное положение. В таком темпе они не устанут. И мы тоже. Вы должны сделать всё возможное, ребята! Лучше и вместе», — приводит слова специалиста, сказанные в раздевалке, RMC Sport.

Сборная Франции располагается на первом месте в турнирной таблице отборочной группы D, имея в своём активе девять очков после трёх сыгранных матчей.

