Салиба объяснил, почему Мбаппе хороший капитан для сборной Франции

Защитник сборной Франции и «Арсенала» Вильям Салиба поделился мнением, почему нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе является подходящим капитаном для национальной команды.

«Килиан Мбаппе — хороший капитан сборной Франции, настоящий лидер и один из лучших игроков в мире. Он, несомненно, обладает духом лидера, и, когда он говорит, все слушают», — приводит слова Салиба TF1.

Мбаппе стал капитаном «трёхцветных» в 2023 году после ухода из национальной команды Уго Льориса. В составе сборной Франции нападающий принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 53 голами и 39 результативными передачами.

