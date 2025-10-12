В РФС рассказали, почему допустили дисквалифицированного игрока «Фанкома» до матчей КР

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о ситуации с дисквалифицированным игроком «Фанкома» Артёмом Федчуком, вышедшим на замену в матче Кубка России с «Уфой».

— Можете рассказать, как получилось, что дисквалифицированный игрок Федчук был допущен до матча Кубка России?

— Первое — была ошибка клуба, который подписал игрока и попытался заявить его. Вторая ошибка — его зарегистрировало межрегиональное объединение и допустило к соревнованиям. Третья ошибка — регистрационный лист, присланный межрегиональным объединением, в этой ситуации не был перепроверен на этот предмет сотрудниками РФС. Система многоуровневых проверок в данном случае дала сбой. При этом обязанность соблюдать санкцию РФС лежит на игроке. Это его обязанность. Он должен был уведомить клуб, что он не имеет права играть ни в каких соревнованиях. В том числе и в Третьей лиге, в которой он играл. Решения официально публикуются на сайте РФС. Что решение РФС, что решение ФИФА — до всех они не доводятся. Просто публикуются на сайте. К сожалению, это ваша обязанность как клуба — каждый раз с этими решениями сверяться. Да, неудобно, но это во всём мире только так работает. Третье, соответственно, ошибка, которая была уведомлена письменно со стороны РФС о дисквалификации игрока. Дальше, когда получили действующую заявку клуба, за который он играл в «Золотом кольце» Третьей лиги, соответственно, здесь тоже дополнительно не перепроверили, — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.