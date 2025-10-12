Мбаппе: Рамос был капитаном «ПСЖ» даже без капитанской повязки

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе рассказал, на кого он равняется при исполнении роли капитана в национальной команде.

«Я играл с Серхио Рамосом [в «ПСЖ»]. Он был прирождённым капитаном. Как в жизни, так и в раздевалке он был открыт к общению с остальными. Даже не будучи капитаном в «ПСЖ», он всё равно им был. Сейчас Маркиньос прекрасно справляется с этой ролью в «ПСЖ».

В сборной Франции при мне было много капитанов. Льорис был отличным капитаном и связующим звеном между товарищами по команде. Он всегда вёл себя образцово. Уго один из тех людей, которые вдохновляли меня», — сказал Мбаппе в программе Telefoot на канале TF1.

Мбаппе играл за «ПСЖ» с 2017 по 2024 год. Рамос являлся игроком парижского клуба с 2021 по 2023 год.

