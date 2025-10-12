Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дешам — о травме Мбаппе: в футболе есть контакты, и, к сожалению, у нас могут быть травмы

Дешам — о травме Мбаппе: в футболе есть контакты, и, к сожалению, у нас могут быть травмы
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу травмы нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, полученной в матче с Азербайджаном (3:0).

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

«Нужно ли было заставлять его так много играть? Мы всегда можем задать себе этот вопрос, но у меня было много разговоров с Килианом: в течение недели, перед игрой, в перерыве, во втором тайме… Мы не застрахованы. У него не было большей боли, но был некоторый дискомфорт. В футболе есть контакты, и, к сожалению, у нас могут быть травмы», — сказал французский специалист в эфире TF1.

Мбаппе получил небольшую травму лодыжки, из-за которой ему пришлось пропустить тренировку в начале прошлой недели. Однако по мере приближения матча с Азербайджаном он вернулся в строй и накануне игры заявил о своём намерении принять в ней участие. Но нападающий не доиграл матч до конца, получив травму той же лодыжки.

Материалы по теме
Дешам ругался на игроков сборной Франции в перерыве матча с Азербайджаном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android