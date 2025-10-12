Дешам — о травме Мбаппе: в футболе есть контакты, и, к сожалению, у нас могут быть травмы

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался по поводу травмы нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, полученной в матче с Азербайджаном (3:0).

«Нужно ли было заставлять его так много играть? Мы всегда можем задать себе этот вопрос, но у меня было много разговоров с Килианом: в течение недели, перед игрой, в перерыве, во втором тайме… Мы не застрахованы. У него не было большей боли, но был некоторый дискомфорт. В футболе есть контакты, и, к сожалению, у нас могут быть травмы», — сказал французский специалист в эфире TF1.

Мбаппе получил небольшую травму лодыжки, из-за которой ему пришлось пропустить тренировку в начале прошлой недели. Однако по мере приближения матча с Азербайджаном он вернулся в строй и накануне игры заявил о своём намерении принять в ней участие. Но нападающий не доиграл матч до конца, получив травму той же лодыжки.