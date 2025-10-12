Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Футбол

Эдуард Мор: Ваноли совсем не нужен «Спартаку»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал информацию, что экс-тренер красно-белых Паоло Ваноли может вернуться в московский клуб.

«Зачем Ваноли «Спартаку»? Не думаю, что он сейчас может дать команде то, что ей необходимо. Понятно, что он хочет вернуться, — в этом нет ничего удивительного. Многие хотели бы вернуться в «Спартак». Однако, на мой взгляд, Ваноли совсем не нужен «Спартаку», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

53-летний специалист занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством Ваноли московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.

Как появился «Спартак»:

