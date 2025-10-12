Генсекретарь РФС ответил, может ли Дегтярёв не согласовать Карпина на пост тренера сборной

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов ответил, может ли министр спорта РФ Михаил Дегтярёв не согласовать кандидатуру Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

Напомним, ранее Дегтярёв сказал, что в следующий раз может не согласовать кандидатуру Карпина, реагируя на вопрос о скептическом отношении тренера национальной команды к ужесточению лимита.

— Министр спорта может повлиять на выбор тренера сборной России, посоветовать другого специалиста?

— Во-первых, посоветовать может любой уважаемый человек. Тем более такой уважаемый, как министр спорта. Во-вторых, Михаил Владимирович Дегтярёв говорил немного о другом — в соответствии с законом Российской Федерации согласование главных тренеров национальных команд является полномочием Министерства спорта.

— Может ли министр спорта не согласовать кандидатуру Карпина?

— Конечно, может.

— Сейчас идёт речь об этом?

— Нет. Это же не вопрос «нравится — не нравится». Это вопрос прохождения процедуры согласования. Если тренер не соответствует нормативным требованиям, которые предъявляются к этой должности, — например, у него нет соответствующего образования, лицензии, опыта, он не может представить план учебно-тренировочных занятий и так далее — то его не согласуют. Это не оценочная категория, а формальная процедура, — приводит слова Митрофанова «РБ Спорт».

Как сборная России играет при Карпине: