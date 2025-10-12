Мик Меньян назначен капитаном сборной Франции в матче с Исландией

Тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что Мик Меньян назначен капитаном команды в матче с Исландией, который состоится 13 октября в Рейкьявике, в отсутствие Килиана Мбаппе, сообщает TF1.

Килиан Мбаппе получил небольшую травму лодыжки 10 октября в матче с Азербайджаном (3:0). Нападающий не смог доиграть матч до конца и покинул поле на 83-й минуте. Капитанская повязка была немедленно передана Мику Меньяну, который оставался капитаном до конца матча. Поэтому вполне закономерно, что Дешам назначил его на эту роль.

«Мик будет капитаном. Он занял этот пост после ухода Килиана», — приводит слова Дешама TF1.