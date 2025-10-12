Скидки
Главная Футбол Новости

Мик Меньян назначен капитаном сборной Франции в матче с Исландией

Мик Меньян назначен капитаном сборной Франции в матче с Исландией
Комментарии

Тренер сборной Франции Дидье Дешам объявил, что Мик Меньян назначен капитаном команды в матче с Исландией, который состоится 13 октября в Рейкьявике, в отсутствие Килиана Мбаппе, сообщает TF1.

Килиан Мбаппе получил небольшую травму лодыжки 10 октября в матче с Азербайджаном (3:0). Нападающий не смог доиграть матч до конца и покинул поле на 83-й минуте. Капитанская повязка была немедленно передана Мику Меньяну, который оставался капитаном до конца матча. Поэтому вполне закономерно, что Дешам назначил его на эту роль.

ЧМ-2026 — Европа . Группа D. 3-й тур
10 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
Франция
Окончен
3 : 0
Азербайджан
1:0 Мбаппе – 45+2'     2:0 Рабьо – 69'     3:0 Товен – 84'    

«Мик будет капитаном. Он занял этот пост после ухода Килиана», — приводит слова Дешама TF1.

