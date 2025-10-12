Непомнящий: не удовлетворён качеством игры и составом сборной России в матче с Ираном

Российский тренер Валерий Непомнящий остался не удовлетворён качеством игры и составом сборной России в товарищеском матче с Ираном (2:1).

«Смотрел игру с Ираном. Скажу, что мы выиграли, но качеством игры я не удовлетворён. Честно говоря, и составом — там есть некоторые моменты, которые вызвали у меня сомнения. С другой стороны, я понимаю Карпина. Нужно иметь два состава. На Иран он выбрал один состав, на матч с Боливией будет более оптимальный.

Сегодняшняя сборная России, мне кажется, очень конкурентная, если брать её оптимальный состав. Иран — не самая слабая, одна из лучших азиатских команд. Там есть игроки хорошего уровня. И традиционно мы с ними не просто играем. Выиграли, но я ожидал большего от нашей сборной. Команда победила непростого соперника, тем не менее мы знаем, что наша сборная может играть лучше», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

