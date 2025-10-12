«Зенит» обыграл «Зенит-2» в тренировочном матче, Соболев оформил дубль

Петербургский «Зенит» одержал победу над «Зенитом-2» в тренировочном матче, который прошёл сегодня, 12 октября. Встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе основной команды сине-бело-голубых по дублю оформили Александр Соболев и Лусиано Гонду, по мячу забили Александр Ерохин и Матео Кассьерра.

После 11 туров Мир Российской Премьер-Лиги команда Сергея Семака занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 20 очков. В следующем туре чемпионата России 19 октября «Зенит» сыграет в гостях с «Сочи».

Возглавляет таблицу РПЛ ЦСКА (24 очка), вторым идёт «Локомотив» (23), тройку лучших замыкает «Краснодар» (23).