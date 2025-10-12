Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Саша Илич выразил надежду, что «Спартак» даст Станковичу больше времени

Аудио-версия:
Бывший главный тренер «Пари НН» Саша Илич считает, что его соотечественник Деян Станкович, возглавляющий «Спартак», сможет добиться удачных результатов с красно-белыми в будущем, однако ему нужно дать больше времени.

«Я знаю Деяна, он был одним из лучших сербских футболистов. И как тренер в последние 4-5 лет он добился хороших результатов. «Спартак» в прошлом сезоне тоже играл достойно. Станкович — эмоциональный человек, он всегда хочет побеждать. Как игрок он выступал за лучшие клубы мира, всегда бился за титулы.

Я слышал про его дисквалификацию. Легко говорить, но сдерживать эмоции сложно, непросто взять и стать более спокойным. Мне Станкович очень нравится, и могу пожелать ему только всего наилучшего. Да, команда в сложной ситуации, но я надеюсь, что «Спартак» даст ему больше времени и в будущем он сможет принести клубу более удачные результаты», — приводит слова Илича «РБ Спорт».

Сербский специалист был назначен на должность главного тренера «Спартака» летом 2024 года. После 11 туров нынешнего сезона Мир РПЛ красно-белые набрали 18 очков и на текущий момент занимают шестое место. По результатам минувшего сезона чемпионата России команда Станковича расположилась на четвёртой строчке.

Новости. Футбол
Все новости RSS

