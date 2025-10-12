Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Канчельскис: руководство «Спартака» должно сделать выводы, как Ваноли ушёл из клуба

Канчельскис: руководство «Спартака» должно сделать выводы, как Ваноли ушёл из клуба
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о возможном возращении тренера Паоло Ваноли в московский «Спартак».

«Когда Ваноли приедет, тогда и будем общаться. У руководства «Спартака» семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит. «Спартак» может бросаться из крайности в крайность и взять итальянского тренера. Но если там работают здравомыслящие люди, должны сделать выводы, как Ваноли ушёл из клуба», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

53-летний специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством Ваноли московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Торино», который он покинул минувшим летом.

Материалы по теме
Эксклюзив
Агент Ваноли подтвердил, что тренер готов вернуться в «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android