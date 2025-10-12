Канчельскис: руководство «Спартака» должно сделать выводы, как Ваноли ушёл из клуба

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на слухи о возможном возращении тренера Паоло Ваноли в московский «Спартак».

«Когда Ваноли приедет, тогда и будем общаться. У руководства «Спартака» семь пятниц на неделе. Станкович пока в команде, руководит. «Спартак» может бросаться из крайности в крайность и взять итальянского тренера. Но если там работают здравомыслящие люди, должны сделать выводы, как Ваноли ушёл из клуба», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

53-летний специалист занимал должность главного тренера «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством Ваноли московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.

Последним местом работы итальянского специалиста был «Торино», который он покинул минувшим летом.