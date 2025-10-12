Мбаппе рассказал, чему он научился, приняв роль капитана в сборной Франции

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Килиан Мбаппе ответил, чему он научился после того, как стал капитаном в национальной команде.

«Жертвовать собой ради других, а также постоянно наблюдать за тем, что происходит в раздевалке. Когда в ней всё спокойно, чувствуешь себя гораздо счастливее», — сказал Мбаппе в программе Telefoot на канале TF1.

Мбаппе стал капитаном «трёхцветных» в 2023 году после ухода из национальной команды вратаря Уго Льориса. В составе сборной Франции нападающий принял участие в 93 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 53 голами и 39 результативными передачами.

