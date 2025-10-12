Юпамекано недоволен условиями в «Баварии» и рассматривает переход

Французский защитник «Баварии» Деотшанкюль Юпамекано не собирается снижать свои требования по новому контракту с «Баварией». К футболисту проявляют интерес сразу несколько грандов, включая «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Барселону», сообщает Sports Mole.

Футболист перешёл в «Баварию» летом 2021 года из «РБ Лейпциг» за € 60 млн. В нынешнем сезоне Юпамекано принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Футболист в данный момент находится в расположении сборной Франции, которой 13 октября предстоит сыграть матч отбора чемпионата мира — 2026 против Исландии.