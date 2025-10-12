Скидки
«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за 17-летнего таланта из Франции — CO

«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут побороться за 17-летнего таланта из Франции — CO
Такие клубы чемпионата Англии, как «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Брайтон», «Брентфорд» и «Астон Вилла», направили своих скаутов для наблюдения за 17-летним центральным защитником «Нанта» Тилелем Тати. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, интерес к французскому футболисту также проявляет «Барселона». Сине-гранатовые рассматривают Тати в качестве потенциальной долгосрочной инвестиции в оборону команды.

Подчёркивается, что «Нант» не спешит продавать 17-летнего защитника.

В нынешнем сезоне Тати принял участие в шести матчах Лиги 1, в которых он не отметился результативными действиями. Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 6 млн.

