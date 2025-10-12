«Ахмат» сыграл товарищеский матч с молодёжной командой

На тренировочном поле грозненцев в спорткомплексе «Ахмат Арены» прошёл товарищеский матч между основным и молодёжным составами «Ахмата», сообщает официальный сайт клуба.

Подопечные Станислава Черчесова выиграли со счётом 3:0. В первом тайме отличился Брайан Мансилья, во второй половине игры дубль оформил Рифат Жемалетдинов.

Отдельная группа игроков «Ахмата» продолжает находиться в расположении своих национальных сборных. Ближайший официальный матч команда проведёт 19 октября в Москве с «Динамо» в рамках 12-го тура Мир РПЛ.

После 11 сыгранных туров чемпионата России «Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.