Глушенков ответил, с кем хотел бы сыграть в сборной России после окончания отстранения

Нападающий сборной России и «Зенита» Максим Глушенков ответил, с кем он хотел бы сыграть в составе национальной команды после её возвращения на международную арену.

«Любая топ-сборная: Франция, Англия, Испания. Хотя и сейчас у нас соперники сильнее, чем раньше. Летом играли с Нигерией, в сентябре – две встречи с интересными командами, сейчас тоже соперники посерьёзнее. Мы готовы бороться с топ-сборными, главное, чтобы был такой шанс», — приводит слова Глушенкова «РИА Новости Спорт».

На текущий момент в 2025 году российская национальная команда провела семь товарищеских матчей. 19 марта команда Валерия Карпина крупно обыграла Гренаду (5:0). 25 марта сборная России победила Замбию со счётом 5:0. 6 июня подопечные 56-летнего специалиста сыграли вничью с Нигерией (1:1). 10 июня сборная России победила белорусскую национальную команду со счётом 4:1. 4 сентября сборная России сыграла вничью с Иорданией (0:0). 7 сентября подопечные Карпина разгромили Катар (4:1), а 10 октября победили Иран (2:1).

Как сборная России играет при Карпине: