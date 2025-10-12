Игрок сборной России Глебов высказался о предстоящем матче с Боливией
25-летний полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов поделился мнением относительно следующего соперника сборной России.
«Валерий Георгиевич в начале сбора сказал, что будет две хорошие и сильные сборные. Про Боливию знаю, что они у себя где-то там на высоте играют — там люди задыхаются», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Сборные России и Боливии сыграют в товарищеском матче во вторник, 14 октября. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
10 октября сборная России обыграла команду Ирана (2:1).
