Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Игрок сборной России Глебов высказался о предстоящем матче с Боливией

Игрок сборной России Глебов высказался о предстоящем матче с Боливией
Комментарии

25-летний полузащитник московского «Динамо» Данил Глебов поделился мнением относительно следующего соперника сборной России.

«Валерий Георгиевич в начале сбора сказал, что будет две хорошие и сильные сборные. Про Боливию знаю, что они у себя где-то там на высоте играют — там люди задыхаются», — сказал Глебов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Сборные России и Боливии сыграют в товарищеском матче во вторник, 14 октября. Игра пройдёт на «ВТБ Арене» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

10 октября сборная России обыграла команду Ирана (2:1).

