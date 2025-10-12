Скидки
Футбол Новости

Пепе: день, когда Роналду закончит с футболом, будет очень трудным для болельщиков

Пепе: день, когда Роналду закончит с футболом, будет очень трудным для болельщиков
Бывший защитник сборной Португалии и мадридского «Реала» Пепе высказался о моменте, когда 40-летний нападающий Криштиану Роналду закончит играть в футбол. На текущий момент форвард выступает в португальской национальной команде и «Аль-Насре».

«День, когда Криштиану завершит карьеру, будет очень трудным для нас, болельщиков. Будет тяжело включить телевизор и больше не видеть Роналду на экранах», — приводит слова Пепе beIN Sports.

Пепе и Роналду играли вместе за «сливочных» с 2007 по 2017 год. В составе сборной Португалии они выступали вместе с 2007 по 2024 год.

Действующее трудовое соглашение Роналду с «Аль-Насром» рассчитано до лета 2027 года.

