Глава УЕФА допустил изменение формата квалификации к Евро

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признал, что систему отбора к чемпионатам Европы можно доработать и улучшить.

«Возможно, отборочные матчи будут проходить по-другому. Матчей не станет больше, но формат будет более интересным. Мы как раз думаем об этом», — приводит слова Чеферина Daily Mail.

По информации источника, УЕФА может рассмотреть возможность использования квалификационных моделей других своих соревнований, таких как Лига наций или Лига чемпионов. Подчёркивается, что в УЕФА отказались комментировать подробности потенциального изменения формата.

