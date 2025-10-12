Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глава УЕФА допустил изменение формата квалификации к Евро

Глава УЕФА допустил изменение формата квалификации к Евро
Комментарии

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин признал, что систему отбора к чемпионатам Европы можно доработать и улучшить.

«Возможно, отборочные матчи будут проходить по-другому. Матчей не станет больше, но формат будет более интересным. Мы как раз думаем об этом», — приводит слова Чеферина Daily Mail.

По информации источника, УЕФА может рассмотреть возможность использования квалификационных моделей других своих соревнований, таких как Лига наций или Лига чемпионов. Подчёркивается, что в УЕФА отказались комментировать подробности потенциального изменения формата.

Материалы по теме
AS: УЕФА обсудит изменение формата отбора сборных на ЧМ и введение плей-офф в Лиге наций

Лучший бомбардир в мировом футболе:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android