Москера — о конкуренции в «Арсенале»: такова была идея клуба

21-летний испанский защитник лондонского «Арсенала» Кристьян Москера вызказался по поводу конкуренции в клубе с Вильямом Салиба и Габриэлем Магальяйнсом

«Когда подписывал контракт, знал, что буду играть против Габриэля и Вильяма, двух игроков мирового класса, но такова идея клуба: чтобы конкуренция была на каждую позицию, чтобы пройти как можно дальше во всех турнирах», — приводит слова защитника Фабрицио Романо в своём аккаунте в социальной сети Х.

Москера перешёл в «Арсенал» из «Валенсии» летом 2025 года за € 30 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл в составе клуба восемь матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.