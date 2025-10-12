Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Футбол Новости

Губерниев: Никита Симонян великий — история на все времена

Губерниев: Никита Симонян великий — история на все времена
Комментарии

Комментатор и ведущий Дмитрий Губерниев поздравил легенду «Спартака» Никиту Симоняна с днём рождения. Сегодня, 12 октября, Симоняну исполнилось 99 лет.

«Симонян великий, одна из историй на все времена! В 1956 году он сыграл олимпийский финал, а Эдуард Стрельцов в финале не играл. Золотые медали вручались только тем, кто непосредственно играл в решающем матче. Их было 11 штук всего лишь.

Никита Павлович Симонян предложил после финала свою медаль Эдуарду Анатольевичу Стрельцову. Он отказался и сказал: «Никита, ну что ты, медаль твоя». Вот этот эпизод как нельзя лучше характеризует прославленного футболиста и тренера-функционера. Желаю Никите Павловичу многая лета!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

