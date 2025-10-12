Скидки
«Милан» начал переговоры о продлении контракта с Томори

«Милан» начал переговоры о продлении контракта с 27-летним защитником Фикайо Томори. Алексису Салемакерсу и Кристиану Пулишичу, скорее всего, тоже будут предложены новые контракты, сообщает Corriere dello Sport.

«Милан» оперативно работает над продлением контракта Томори, поскольку до истечения срока его текущего соглашения осталось менее двух лет. Руководство итальянского клуба уже связалось с представителями защитника и предложило ему трёхлетний контракт с той же зарплатой (€ 3,5 млн).

В нынешнем сезоне игрок провёл в составе клуба шесть матчей в Серии А и два матча в Кубке Италии. На его счету одна голевая передача.

