Ади Хюттер прокомментировал увольнение из «Монако»

Австрийский тренер Ади Хюттер высказался о своём увольнении из «Монако» с поста главного тренера.

«Буду вспоминать почти исключительно положительные моменты и успехи последних двух лет, за которые мы вернули «Монако» в тройку лидеров чемпионата Франции и после долгого перерыва провели две кампании подряд в Лиге чемпионов. Иногда судьбы расходятся, но я хорошо справляюсь с этим. Оставляю после себя качественную команду с отличными игроками, которая хорошо работает. Желаю руководству, игрокам, персоналу и клубу всего наилучшего в будущем», — приводит слова специалиста L’Équipe.

Австриец провёл два полных сезона в клубе, дважды выведя его в Лигу чемпионов УЕФА.

«Монако» занимает пятое место в Лиге 1, отставая на три очка от действующего чемпиона «ПСЖ».