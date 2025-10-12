Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С лучшим теннисистом мира за все времена». Леонид Слуцкий встретился с Роджером Федерером

«С лучшим теннисистом мира за все времена». Леонид Слуцкий встретился с Роджером Федерером
Комментарии

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» и экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий встретился с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером.

Фото: Страница Леонида Слуцкого в социальной сети

Фото: Страница Леонида Слуцкого в социальной сети

«Встретился с лучшим теннисистом мира за все времена (по моей версии) Роджером Федерером. Восторгаюсь его талантом, особенно одноруким бекхэндом. А кто для вас лучший теннисист за всю историю?» — написал Слуцкий в социальной сети и опубликовал фотографии с Федерером.

Несколько дней назад швейцарец принимал участие в выставочном матче в Шанхае в дуэте с китайским актёром Донни Йеном. Они играли против ещё одного китайского актёра, Ву Лея, и бывшей 15-й ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Цзе. Пара Федерера и Йена победила со счётом 5:7, 10:8, 7:1.

Материалы по теме
Федерер возглавил рейтинг голосования болельщиков Зала теннисной славы, Кузнецова — третья
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android