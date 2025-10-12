«С лучшим теннисистом мира за все времена». Леонид Слуцкий встретился с Роджером Федерером

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» и экс-тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий встретился с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема» Роджером Федерером.

Фото: Страница Леонида Слуцкого в социальной сети

«Встретился с лучшим теннисистом мира за все времена (по моей версии) Роджером Федерером. Восторгаюсь его талантом, особенно одноруким бекхэндом. А кто для вас лучший теннисист за всю историю?» — написал Слуцкий в социальной сети и опубликовал фотографии с Федерером.

Несколько дней назад швейцарец принимал участие в выставочном матче в Шанхае в дуэте с китайским актёром Донни Йеном. Они играли против ещё одного китайского актёра, Ву Лея, и бывшей 15-й ракетки мира китайской теннисистки Чжэн Цзе. Пара Федерера и Йена победила со счётом 5:7, 10:8, 7:1.