Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер ЦСКА Хавьер Нойя: Глушаков может спокойно тренировать «Спартак»

Тренер ЦСКА Хавьер Нойя: Глушаков может спокойно тренировать «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер ЦСКА Хавьер Нойя, ранее работавший в «Спартаке» специалистом по физподготовке, считает, что бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков может тренировать московскую команду.

— Как вы оказались на прощальном матче Глушакова?
— Во-первых, я тренировал Глушакова. Считаю, что он мой хороший друг. Он меня попросил, и я приехал поддержать его.

— Что можете сказать о Глушакове? Он мог ещё поиграть?
— Думаю, что да. Конечно, он может, но выбрал другой путь и решил завершить карьеру. В тренерском плане лучше с низких уровней начинать, но Денис 100% спокойно может тренировать «Спартак», потому что у него есть характер. И если Глушакова есть желание, у него точно получится», — сказал Нойя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Дмитрий Хлестов — Глушакову: добро пожаловать в ветеранский футбол!

Как появился «Спартак»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android