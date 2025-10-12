Тренер ЦСКА Хавьер Нойя: Глушаков может спокойно тренировать «Спартак»

Тренер ЦСКА Хавьер Нойя, ранее работавший в «Спартаке» специалистом по физподготовке, считает, что бывший полузащитник красно-белых Денис Глушаков может тренировать московскую команду.

— Как вы оказались на прощальном матче Глушакова?

— Во-первых, я тренировал Глушакова. Считаю, что он мой хороший друг. Он меня попросил, и я приехал поддержать его.

— Что можете сказать о Глушакове? Он мог ещё поиграть?

— Думаю, что да. Конечно, он может, но выбрал другой путь и решил завершить карьеру. В тренерском плане лучше с низких уровней начинать, но Денис 100% спокойно может тренировать «Спартак», потому что у него есть характер. И если Глушакова есть желание, у него точно получится», — сказал Нойя в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

