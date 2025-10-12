Зидан выразил уверенность, что вернётся к работе тренера

Чемпион мира и Европы Зинедин Зидан уверен, что ещё вернётся к тренерской деятельности. Последним местом работы французского специалиста был мадридский «Реал». Он возглавлял «сливочных» с 2016 по 2018 год и с 2019 по 2021 год.

«Конечно, я вернусь к работе главным тренером, это моя цель. Однажды я хочу стать главным тренером сборной Франции», — приводит слова Зидана журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 53-летний специалист может сменить Дидье Дешама на посту главного тренера французской национальной команды, который он покинет после чемпионата мира 2026 года.

